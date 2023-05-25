Российские «Солнцепеки» поразили украинские опорные пункты в ДНР Минобороны: российская огнеметная система «Солнцепек» поразила опорные пункты ВСУ в ДНР

Фото: Министерство обороны РФ

Российская огнеметная система «Солнцепек» уничтожила опорные точки 59-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), передает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки «Юг» Министерства обороны России Вадима Астафьева. По его словам, экипаж системы «Солнцепек» из подразделения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа успешно выполнил три боевые задачи в районе Первомайского.

Экипажем тяжелой огнемётной системы «Солнцепек» соединения радиационной химической и биологической защиты Южного военного округа выполнены три огневых задачи по взводным опорным пунктам 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Первомайское, — отметил он.

Кроме того, Астафьев добавил, что российская авиация нанесла удары по опорным позициям на Лисичанском и Авдеевском направлениях в ЛНР и ДНР соответственно.

Артиллерийские подразделения Южного военного округа в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили семь артиллерийских установок и три миномета украинских сил на позициях около населенного пункта Победа.

Ранее писали, что российская армия успешно отбила попытки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) восстановить контроль над потерянными позициями. Бои шли у села Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в области Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике (ЛНР).