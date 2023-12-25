Российские солдаты спасли раненую женщину, брошенную ВСУ на поле боя Сальдо: ВС России спасли раненую женщину, брошенную ВСУ под Крынками

Фото: t.me/SALDO_VGA

Бойцы ВС России вынесли с поля боя раненую женщину, брошенную Вооруженными силами Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, украинку нашли под Крынками.

Раненая женщина-военнослужащая, заметив в воздухе наш беспилотник, подала рукой просьбу о помощи. Так как свои ее бросили, российские военные ее эвакуировали и оказали медицинскую помощь, — сказал Сальдо.

Губернатор объяснил, что украинка осталась на поле после стрелкового боя между российскими десантниками, пехотинцами и бойцами ВСУ. По словам Сальдо, ВС РФ разгромили противника.

До этого Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» опубликовал видео, как российские бойцы в зоне проведения спецоперации спасли раненого солдата Вооруженных сил Украины. С риском для жизни ВС РФ вытащили бойца ВСУ с поля боя.

Ранее попавший в плен украинский военнослужащий Леонид Москвин рассказал, что был наказан своим командиром за то, что спас тяжелораненого сослуживца. Он уточнил, что за спасение «не того» раненого его перевели в штурмовики и отправили на передовые позиции. Там Москвин получил контузию во время боя и в результате попал в плен к российским военным.