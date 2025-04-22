Российские солдаты окружают группировку ВСУ в курском селе Депутат Водолацкий: ВС России берут в окружение группу ВСУ в селе Горналь

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ВС Украины

Российские военные начали наступательную операцию в районе села Горналь Курской области, сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. По его словам, войска начали продвижение с двух направлений с целью окружить украинскую группировку в данном населенном пункте. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Водолацкий отметил, что географическое положение Горналя — высота — придает стратегическое значение этому району. Российские силы планируют обойти село с обеих сторон и создать таким образом «котел» для украинских военнослужащих, находящихся внутри.

Ранее сообщалось, что ВСУ судорожно бросают бронетехнику НАТО и отряды спецназа в контратаки у Купянска. Как рассказали авторы «Русской Весны», украинские военные пытаются остановить продвижение российских войск, но все атаки пресекаются бойцами ВС РФ.

До этого выяснилось, что Вооруженные силы Украины во время пасхального перемирия совершили около пяти тысяч атак на российские позиции. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. Президент уточнил, что всего было 4900 нарушений, из которых зафиксировано шесть атак и 90 попыток ударов беспилотниками самолетного типа, что в целом указывает на снижение боевой активности.