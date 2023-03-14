Российские снайперы вселили ужас в американских стрелков под Угледаром Командир Ярый: снайперы США избегают российских стрелков под Угледаром

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Американские снайперы стараются избегать российских стрелков под Угледаром, рассказал URA.RU командир 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Ярый. По его словам, если наемники знают, что в районе работает «тяжелая» группа, то они обходят его стороной.

На нашем направлении, под Угледаром, противник старается не работать. Согласно наставлениям снайперов США, если снайперы ВСУ знают, что в районе выполнения задачи работает «тяжелая» снайперская группа, они туда не идут, — рассказал Ярый.

«Тяжелыми снайперами» называют бойцов подразделения, созданного по инициативе командующего Тихоокеанским флотом на основе опыта Великой Отечественной войны. Стрелки используют винтовки калибром 12,7 миллиметра и выполняют задачи на дальности от 1,2 до 4 километров.

Как правило, группа работает следующим образом: когда среди противников появляется меткий стрелок, командиры подразделений запрашивают работу «тяжелых снайперов». Как объяснил Ярый, на место прибывает пара-тройка бойцов из группы, после чего принимаются все меры для того, чтобы снайпер противника не стрелял в российских военнослужащих.

Ранее российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ вблизи Пречистовки и Угледара. Всего на этом направлении за сутки было убито около 70 бойцов ВСУ, а также уничтожено пять единиц техники.