Стало известно об уничтожении группы солдат ВСУ при поддержке снайперов РИА Новости: снайперы ЗВО помогли артиллеристам уничтожить группу солдат ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Снайперская пара первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск ВС РФ помогла уничтожить группу украинских солдат, состоящую из 10 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военнослужащих. По данным агентства, снайперы передали координаты противника артиллеристам.

Этой ночью была обнаружена группа противника до 10 человек, координаты были переданы артиллеристам для их уничтожения, а также был обнаружен наблюдатель противника — был уничтожен, — рассказали снайперы.

Военнослужащие также заявили, что снайперские пары активно работают ночью, чтобы причинить противнику максимально возможный дискомфорт. По их словам, украинцы нередко выдают свои позиции фонариками, сигаретами и свечами. При этом небольшой огонек в темноте может свидетельствовать о присутствии целой группы солдат ВСУ.

Как сообщалось ранее, артиллеристы 88-й бригады Южной группировки войск Вооруженных сил России успешно уничтожили группу противника на Белогоровском направлении. По непроверенным данным, ВСУ понесли потери в количестве восьми человек.