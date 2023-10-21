Российские системы ПВО отбили вторую атаку на регион за час Глава Ростовской области Голубев: за пределами региона сработала система ПВО

Фото: МО РФ

За пределами Ростовской области сработали системы противовоздушной обороны, сообщил глава региона Василий Голубев. Он призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что военные выполняют свою работу.

Только что вновь отработали подразделения наших ПВО, по целям за пределами Ростовской области, — написал Голубев.

В комментариях к посту жители пишут, что видели след от работы противовоздушных установок над центром города. Некоторые пользователи пишут, что звук был очень громким, «как будто самолет», или таким, будто взрыв был «над головой».

До этого Голубев сообщил, что в небе над Ростовской областью была сбита «воздушная цель». По его словам, сработали российские системы противовоздушной обороны. Telegram-канал SHOT сообщал, что жители Ростова слышали очень громкий взрыв в небе. О пострадавших не сообщалось. Последствия на земле уточняются.

20 октября стало известно о крупном ракетном нападении ВСУ на российские регионы. Силы ВСУ предприняли попытки атаковать Крым и Приазовье. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что было выпущено не менее 10–15 ракет, в том числе переделанных С200.

В этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над морем была сбита ракета. Он добавил, что в городе сработала система ПВО.