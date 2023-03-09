Российские силы зашли в Красногоровку в ДНР РИА Новости: российские силы занимают Красногоровку, из которой обстреливают Донецк

Части Первого армейского корпуса российской армии начали закрепляться на окраине Красногоровки, города к северу от Авдеевки, из которого ВСУ часто обстреливают Донецк. Об этом РИА Новости рассказал российский офицер с позывным Саймон, объяснивший, как расчищается путь наступающим подразделениям.

По окраинам Красногоровки отработали «Грады» и «Солнцепеки». На первой улице этого населенного пункта уже закрепляются ребята из 11-го полка, — пояснил Саймон.

Он рассказал, что дорога для российских войск расчищается комбинированными ударами тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» и реактивной системы залпового огня «Град».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей страны продолжать оборону Артемовска тем, что в случае его взятия российскими войсками, им откроется путь наступления на другие крупные города Донбасса. Город расположен на подконтрольной Киеву территории ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской армии.