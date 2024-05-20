Российские силы взяли под контроль еще один населенный пункт в ЛНР Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Белогоровка в ЛНР

Фото: МО РФ

Военнослужащие ВС РФ

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Белогоровка в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны. Отмечается, что этого удалось добиться подразделению Южной группировки войск.

В результате активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции, — сказано в публикации.

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ. Также российская армия ликвидировала 1-ю бригаду Нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино в ЛНР.

Ранее Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области. На данном участке работают подразделения группировки войск «Север». В настоящее время они продолжают продвигаться вглубь обороны противника.

По словам аналитика финской группы Black Bird Паси Паройнена, в ходе боевых действий Россия в 2024 году получила больше территорий, чем ВСУ смогли вернуть во время контрнаступления прошлым летом. Он добавил, что в ответ украинские военные атакуют объекты топливно-энергетического комплекса РФ.