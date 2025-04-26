Российские силы уничтожили «юбилейный» дрон «Баба-яга» Расчет ударных БПЛА с августа 2024 года уничтожил под Купянском 80 дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожил на Купянском направлении 80 гексакоптеров Вооруженных сил Украины типа «Баба-яга», если считать с августа этого года, заявил в беседе с РИА Новости командир группы с позывным Контора. По его словам, именно с лета была объявлена охота на украинские дроны.

С прошлого лета мы выслеживаем и уничтожаем все ударные гексакоптеры противника, которые залетают в нашу зону ответственности. Тактика «малого ПВО» показала себя хорошо, — указал Контора.

Он добавил, что беспилотники ликвидируются круглосуточно. Не так давно российские силы «отметили» уничтожение «юбилейного» 80-го дрона.

Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал в своем Telegram-канале кадры с уничтожением тяжелого дрона ВСУ. Отличился оператор БПЛА 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад». Он отправил в нокаут очередную «Бабу-ягу».

До этого сообщалось, что новейшие российские боевые вертолеты Ми-28 НМ, которые также называют летающими танками, уничтожили объект ВСУ с помощью легких многоцелевых управляемых ракет (ЛМУР), или Х-39. На кадрах видно, как снаряд поражает объект украинской структуры, с которого управлялись дроны ВСУ.