Российские силы уничтожили под Донецком пять украинских дронов РИА Новости: группировка «Восток» уничтожила в зоне СВО пять украинских беспилотников

Фото: Министерство обороны РФ

Начальник пресс-центра группировки российской армии «Восток» Александр Гордеев заявил, что под Донецком уничтожены пять украинских беспилотников. Также группировка разбила 120-миллиметровый миномет и гаубицу производства США, рассказал он РИА Новости.

На Южнодонецком направлении расчетом зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» морской пехоты Тихоокеанского флота сбит беспилотный летательный аппарат «Валькирия». На Запорожском направлении барражирующим боеприпасом «Ланцет» в районе населенного пункта Новоивановка уничтожена гаубица противника американского производства, — отметил глава пресс-центра.

Гордеев добавил, что два украинских беспилотника «Лелека» сбиты расчетом ракетного комплекса «Тор» и оператором переносного комплекса «Верба». Два квадрокоптера российские бойцы сбили из стрелкового оружия.

Украинский 120-миллиметровый миномет с помощью дрона удалось выявить в районе населенного пункта Щербаки. Ударом из гаубицы «Гиацинт-Б» он был уничтожен, заключил Гордеев.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что украинские военные сейчас активны только под Артемовском и Угледаром. Он добавил, что ВСУ также хотели высадиться под Херсоном, но попытка успеха не имела. По словам Матвийчука, сейчас наблюдается общее снижение активности артиллерии и войск противника. Это открывает для ВС России «окно возможностей», считает эксперт.