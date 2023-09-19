Российские силы уничтожили колонну бронетехники ВСУ вблизи Работино Балицкий сообщил об уничтожении колонны бронетехники ВСУ вблизи Работино

Фото: МО РФ

Российские силы обнаружили колонну украинской бронетехники, которая двигалась в сторону села Работино Запорожской области, сообщил в Telegram врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, вся бронетехника ВСУ была уничтожена.

Только что переговорил с командованием наших подразделений на Ореховском направлении. Сегодня около пяти утра наша разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работино, вся колонна была уничтожена, — написал Балицкий.

По его словам, силы украинских военных уже на исходе. Запорожский глава утверждает, что ВСУ хотят овладеть Покровкой и Новоильиченково в Запорожской области, однако ВС России легко считывают действия противника. Балицкий считает, что до конца сентября может начаться третья волна украинского контрнаступления.

Как заявил ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, Вооруженные силы России проводят успешное наступление под Купянском и Работино. По его словам, в районе Работино украинские войска попали в огневой мешок и оказались практически в полном окружении. Под Купянском же российские солдаты уничтожают резервные подразделения ВСУ и не дают им активизироваться в районе Артемовска. Матвийчук подчеркнул, что у армии России хорошие перспективы.