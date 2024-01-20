Российские силы отразили две атаки ВСУ в районе Ровнополя в ДНР

Фото: МО РФ

Российская армия отразила в течение суток на Южно-Донецком направлении две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Ровнополя, сообщили в Министерстве обороны России. Также ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе противника у Константиновки в Донецкой Народной Республике.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики, а также нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

По данным российского военного ведомства, потери противника на этом участке фронта составили до 95 военнослужащих. Также ВСУ лишились трех автомобилей и двух самоходных артиллерийских установок «Акация».

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что батальон спецназа первого Донецкого армейского корпуса сжег бетонные укрепления подразделений украинской армии у Артемовска. На опубликованных кадрах видно, как дрон ВС РФ сбрасывает боеприпасы на опорники ВСУ. Один из ударов провоцирует сильнейшее возгорание уже внутри постройки.