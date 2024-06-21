Российские силы начали зачистки в Часовом Яре Советник Кимаковский: ВС РФ начали зачищать взятые районы в Часовом Яре

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Российские силы приступили к зачистке взятых микрорайонов в Часовом Яре, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, бойцы закрепляются на занятых позициях на донецком направлении и успехи здесь «действительно очень хорошие».

В Часовом Яре идут зачистки микрорайонов, которые нами уже заняты. Идет мощнейшая работа ВКС, — сказал он .

Потеря Часова Яра обернется главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому отставкой, считает сенатор Дмитрий Рогозин. В беседе с NEWS.ru он предположил, что по этой причине Киев постарается сделать все возможное, чтобы отвлечь ВС РФ от наступления в этом направлении.

По его словам, яростное сопротивление противника на этом направления связано с тем, что Часов Яр — важный логистический центр. Взяв его под контроль, российские силы перерубят транспортные артерии, соединяющие несколько группировок ВСУ.

Тем временем, Министерство обороны РФ подсчитало недельные потери живой силы противника. По данным российского военного ведомства, в период с 15 по 21 июня ВСУ лишилось 13 710 человек. Также отмечается, что в плен сдались 37 украинских военнослужащих.

Ранее майор ВСУ в отставке Игорь Лапин заявил, что российская армия имеет тотальное превосходство в воздухе и эффективно уничтожает позиции украинских военных. Он отметил, что ВС РФ доступны различные средства для атаки, включая FPV-дроны и самолеты, которые могут уничтожить все на своем пути.