Российские силовики выявили военкомов ВСУ в подконтрольной Киеву части ДНР

Фото: Фото: МО Украины

Сотрудники российских правоохранительных органов обнаружили военных комиссаров, координирующих мобилизационные действия в части ДНР под контролем Киева, передает РИА Новости. В частности, оперативники раскрыли информацию о Вадиме Атрюхе родом из Донецкой области, а также Андрее Глущенко и Сергее Петрове — оба из Мурманской области.

Именно они являются причиной того, что мобилизованные граждане Донецкой области с временно подконтрольной Украине территории вынуждены воевать со своими соседями в ДНР, — заявил сотрудник российских силовых структур.

Все трое служили в Донецке до 2014 года, а после 2014 года принимали участие в так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

Ранее был задержан украинский экс-разведчик Роман Червинский, проваливший операцию по вербовке российских пилотов с целью угона самолета ВКС РФ. Впоследствии это привело к ракетному удару ВС РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявлял, что киевские власти готовятся к масштабной мобилизации, которая, вероятно, начнется к зиме. По его мнению, в первую очередь ряды ВСУ должны пополнить экс-советник офиса президента Алексей Арестович, действующий советник главы администрации Михаил Подоляк и другие завравшиеся политики.