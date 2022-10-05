Силовики начали создавать главки в новых регионах России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России

Российские силовые структуры начали формировать территориальные органы управления в регионах, вошедших в состав РФ после референдумов, передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Туда доставляется оборудование, оргтехника, документация.

Началась работа по формированию территориальных органов управления в соответствии с действующей в России организационно-штатной структурой силовых ведомств, — сказал собеседник агентства.

По его словам, данная работа в будущем охватит все уровни управления, от республиканских главков до самого низшего звена.

5 октября президент Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы, ратифицирующие договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Своими указами он также назначил временно исполняющих обязанности глав этих регионов — Дениса Пушилина, Леонида Пасечника, Евгения Балицкого и Владимира Сальдо соответственно.