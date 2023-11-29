Российские штурмовики Су-25 разбомбили замаскированные позиции ВСУ Су-25 поразили замаскированные позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Экипажи российских военных штурмовиков Су-25 уничтожили замаскированные укрепленные позиции и бронированную технику Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот, отметили в оборонном ведомстве.

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении. <...> В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ, — говорится в сообщении.

В Минобороны также добавили, что после выполнения обстрелов экипажи самолетов выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ у берегов Крыма. На видео показана боевая работа экипажей истребителя Су-30СМ и бомбардировщика Су-24М морской авиации Черноморского флота. В МО РФ отметили, что летчики поражают морские дроны и лодки ВСУ из авиационных пушек или применяя авиационные бомбы.