Российские штурмовики Су-25 разгромили украинскую бронетехнику в ДНР МО: экипажи Су-25 поразили живую силу и бронетехнику ВСУ под Красным Лиманом

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Экипажи российских штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразили живую силу и легкобронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. После выполнения боевой задачи экипажи выполнили отстрел ложных тепловых целей и вернулись на аэродром базирования.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8. Атака производилась с кабрированием на предельно малой высоте. По докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме, без происшествий, — уточнили в оборонном ведомстве.

Как рассказал один из пилотов Су-25, полет выполнялся с сильным противодействием радиоэлектронных средств противника. Это не помешало выполнить поставленную задачу с хорошим качеством, подчеркнул военный.

Ранее сообщалось, что штурмовые бомбардировщики Су-25СМ группировки войск «Центр» нанесли авиаудары по опорному пункту, технике и пехоте ВСУ на Краснолиманском направлении. Полет проходил на предельно малых высотах на скорости 900 километров в час.

Также подразделения ВДВ из состава группировки «Днепр» при помощи «Ланцетов» уничтожили танк ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кроме того, российские военные ликвидировали украинскую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».