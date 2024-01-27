Российские штурмовики разгромили опорные пункты ВСУ на Донецком участке МО: штурмовики Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении

Фото: МО РФ

Штурмовики Су-25 ВКС России ударили неуправляемыми авиаракетами по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. Представители ведомства отметили, что «все указанные цели были успешно поражены».

После получения задачи выполнили взлет, выход в район цели. Нанесение удара неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования по скоплению живой силы противника. После выполнили противоракетное маневрирование, возврат на аэродром, посадку, — рассказал летчик с позывным Трактор.

Telegram-канал ТАСС опубликовал видео полета Су-25. На кадрах видно, как летчик за считаные мгновения нацеливается и выпускает боеприпас.

Ранее экипажи штурмовой авиации Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразили военнослужащих и легкобронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. В министерстве обороны подчеркнули, что полет прошел в штатном режиме, без происшествий. После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр, отстрелили ложные тепловые цели и после этого вернулись на аэродром базирования, уточнили представители ведомства.

До этого в Минобороны России заявили об ударе российских штурмовиков Су-25 неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. По данным ведомства, после нанесения ударов экипажи осуществили противоракетный маневр, применили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.