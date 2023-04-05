Российские школы закупают одиночные окопы для детей «Кровавая барыня»: российские школы закупают одиночные окопы для прохождения «полосы препятствий».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские школы закупают одиночные окопы, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня». По данным канала, в учебном заведении Удмуртии и дворце молодежи в Марий-Эл готовятся установить военизированные полосы препятствий.

Если вы помните, в советском союзе они везде были. Потом их демонтировали в силу ненадобности, и сейчас обратно возобновляют. И если все-таки с сентября введут НВП, то полоса должна быть в каждой школе, — сообщили в Дворце молодежи.

По информации канала, заниматься на таких полосах будут юнармейцы и воспитанники кадетских классов. Им придется преодолеть ров, лабиринт, стенку с проломами, разрушенную лестницу и мост, забор и одиночный окоп.

Минобрнауки России ранее рекомендовало отечественным вузам включить курс по основам военной подготовки в образовательные программы с 1 сентября 2023 года.

Ранее глава Рязанской гордумы Татьяна Панфилова поддержала идею отправлять старшеклассников и студентов городских колледжей на военные сборы после прохождения курсов начальной военной подготовки. Рязанское педагогическое общество предложило включить в программу НВП курсы по основам обороны, военной профессиональной деятельности, а также по противодействию терроризму и экстремизму.