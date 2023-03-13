Российские школьницы изобрели экопленку для замены полиэтилена Школьницы из Свердловской области создали биоразлагаемую экопленку для замены полиэтилена

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Школьницы из Первоуральска Свердловской области создали экопленку для продуктов, которая разлагается в почве за неделю и не наносит вреда окружающей среде, сообщает «КП — Екатеринбург». По словам одной из изобретательниц Елизаветы Сдвижковой, материал функционирует как обычная полиэтиленовая пленка. Она уточнила, что на создание и исследование прототипа упаковки ушло около трех недель.

На создание лабораторного прототипа, его исследование ушло около трех недель. Одно из ключевых свойств материала — он функционирует как обычная полиэтиленовая пленка. Только вреда окружающей среде не наносит, потому что биоразлагаемая пленка создана на основе хитозана, — рассказала Сдвижкова.

Одиннадцатиклассница добавила, что экопленка имеет антимикробные свойства и продлевает жизнь продуктам в холодильнике. Помимо того, разлагаемость упаковки полностью подтвердилась на практике. При разложении материал распадается на воздух, углекислый газ и азотсодержащие вещества и по сути удобряет почву.

Школьница Мария Воропаева, которая также поучаствовала в создании экопленки, уточнила, что в будущем в аккредитованной лаборатории пройдут опыты, направленные на улучшение показателей материала, а тажке испытания по ГОСТу. Она пояснила, что затем будут выпускаться промышленные образцы упаковки, после чего ее начнут продвигать на основной рынок, чтобы заменить полиэтилен.

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