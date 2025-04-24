На Байкале МЧС спасло более 20 рыбаков с отколовшейся льдины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бурятии спасли более 20 рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине на озере Байкал, сообщает МЧС республики в своем Telegram-канале. Инцидент произошел утром в районе поселка Гремячинск. Пострадавшие успели сообщить о происшествии в экстренные службы, и на место выдвинулись спасатели.

Рыбаки находились на связи. До прибытия спасателей пострадавших со льдины на берег эвакуировали местные жители. Никто не пострадал, в медицинской помощи люди не нуждаются, — уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, в операции участвовали инспектор ГИМС и представители ВОСВОД, которые прибыли на аэролодке. Ситуация была осложнена тем, что на Байкале начался процесс активного таяния льда. В ведомстве напомнили, что весенний лед становится нестабильным и быстро разрушается.

Ранее около 200 рыбаков застряли на льдине в Охотском море в Сахалинской области. На опубликованном в Сети видео заметно, как пострадавшие спасаются с помощью лодки и подручных средств, помогая друг другу перебраться на часть льдины: когда лед треснул, их предупредили выстрелом ракетницы. Часть рыбаков выбралась самостоятельно, остальных спасали сотрудники МЧС. Всего они оказались в 700 метрах от берега у села Лесного.