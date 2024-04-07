Российские регионы направили в Оренбуржье фуры с водой В Оренбуржье направили дополнительные поставки воды из Москвы и Казани

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В Оренбургскую область были организованы дополнительные поставки воды из Москвы, Казани и других городов России, говорится на официальном сайте правительства региона. Поступления в местные магазины начнутся 8 апреля.

С федеральными и региональными сетями проработан вопрос дополнительных поставок. Фуры с водой направляются в Оренбургскую область из Москвы, Казани и других городов страны. Поступления в магазины начнутся 8 апреля. Поставки идут в максимально увеличенных объемах, — говорится в сообщении.

Ранее правительство Оренбуржья передавало, что ситуация с паводками в Оренбургской области стабилизируется не ранее 20 апреля, а их пик ожидается 10 апреля. Среди зон подтопления выделялись такие населенные пункты, как Нежинка, Кузнечный, Овчинный Городок, Ситцовка, Горный, Южный Урал.

До этого в Орске Оренбургской области спасатели и муниципальные службы начали работы по укреплению дамбы, которая находится в черте города, прикрывая его от паводков и талых вод. В МЧС заявили, что прорыв устраняют с помощью 33 большегрузов и фронтальных погрузчиков, которые в непрерывном режиме завозят на место прорыва землю для засыпки.

5 марта мэр Оренбурга Сергей Салмин обратился к жителям пригородных поселков, оказавшихся в зонах возможного подтопления. Он подчеркнул, что ситуация критическая. По его данным, за сутки уровень воды в реке Урал поднялся на 91 см и достиг 778 см.