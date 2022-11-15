Российские разведчики выбили ВСУ с позиций на Кременском направлении Разведчики группировки «Отважные» выбили ВСУ с позиций на Кременском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Стрельбы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган»

Разведчики российской группировки «Отважные» при помощи артиллерии и дронов выбили украинских военных с позиций на Кременском направлении в Донбассе, сообщает РИА Новости. При этом была уничтожена бронетехника противника.

На кадрах показано, как бойцы сначала выбивают из окопов противника, сбрасывая гранаты с беспилотника. После того, как те покидают окопы, оператор дрона корректирует огонь артиллерии по технике и людям.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ситуация на участке Сватово — Кременная в Луганской Народной Республике стабилизировалась. По его словам, чтобы остановить продвижение ВСУ на этом направлении, туда было переброшено значительное число российских военных, и в данный момент продвижение противника «жестко остановлено». Он подчеркнул, что на участке Сватово — Кременная — Чернопоповка ведется детальная работа по выявлению и ликвидации украинских военных.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины перебрасывают войска из Херсона. По его словам, силы украинской армии прибыли для усиления ударной группировки в направлении населенного пункта Сватово.