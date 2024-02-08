Российские разведчики уничтожили американское вооружение под Артемовском МО РФ: разведчики ЮВО уничтожили более 10 бойцов ВСУ и Javelin под Артемовском

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Разведчики российской группировки «Юг» огнем из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» ликвидировали более десяти бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Кроме того, с помощью дрона был уничтожен американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Разведчики группировки войск «Юг» в ходе рейда к линии боевого соприкосновения [на Fртемовском направлении] обнаружили в лесополосе замаскированную позицию подготовленного к стрельбе ПТРК Javelin. Через несколько часов к ПТРК <...> выдвинулась группа пехоты ВСУ. <...> Выстрелом ПТРК «Фагот» и огнем снайперской пары было уничтожено более десяти националистов, — говорится в заявлении ведомства.

Там добавили, что чуть позже огневая точка и Javelin были уничтожены сбросом боеприпаса с беспилотного летательного аппарата.

Ранее российские десантники из состава группировки войск «Днепр» уничтожили три моторные лодки с десантом ВСУ у правого берега реки Днепр на Херсонском направлении. Оператор дрона навел его на одну из лодок, а помощник корректировал полет, обеспечивая точное попадание. Поразить цель удалось с первой же попытки.

Кроме того, военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач с помощью РСЗО «Торнадо-Г» отразили атаку штурмовых групп ВСУ на позиции российских войск на Купянском направлении. В российском военном ведомстве рассказывали, что полученные с БПЛА кадры позволили убедиться в уничтожении целей.