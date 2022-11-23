Российские разведчики показали, как отслеживают украинские позиции по ночам

Фото: РИА Новости

Нашивка со знаком V на форме военнослужащего разведгруппы

Российские разведчики показали, как отслеживают украинские позиции в Запорожской области по ночам. Командир разведгруппы с позывным «Гума» продемонстрировал передвижение вражеской техники через прицел ночного видения, а также рассказал, как на украинской стороне подвозят и встречают личный состав, продовольствие и боезапас в зоне боевых действий, передает РИА Новости.

Мы конкретно видим каждое передвижение со стороны врага. <...> Каждое появление техники, беспилотника, каждое перемещение личного состава, скопления — мы это все знаем. Если они думают, что мы у них в гостях, то они ошибаются — это они у нас в гостях, и мы знаем, вплоть до подвалов, куда они прячутся, — сказал разведчик.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой подготовки подразделений Западного военного округа в Белоруссии. Уточняется, что специалисты войск связи, радиоэлектронной борьбы и инженерных подразделений проходят боевую подготовку и слаживание как в дневное, так и в ночное время. Военнослужащие совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины.