Российские средства ПВО сбили шесть ракет «Нептун» в Черном море

Фото: МО РФ

Дежурные средства ПВО выявили и уничтожили шесть украинских ракет над северо-западной частью акватории Черного моря, сообщает Минобороны России. ВСУ пытались нанести удары по российской территории с помощью ракет «Нептун».

Около 17:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельных ракет «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации, — сказано в публикации.

В ночь на 6 января над Крымским полуостровом были уничтожены четыре авиационные управляемые ракеты ВСУ. В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что попытка атаки была пресечена приблизительно в 00:30 мск.

Кроме того, накануне вечером пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ были перехвачены средствами ПВО в акватории Черного моря. Инцидент произошел около 20:00 мск.

В свою очередь подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. По данным российского оборонного ведомства, в данной точке проведения СВО также было ликвидировано до 45 военнослужащих украинской армии. Кроме того, ВС РФ поразили пункт управления оперативно-тактической группы «Донецк» в районе населенного пункта Красноармейск (ДНР) и 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.