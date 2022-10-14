Российские ПВО отразили ракетный удар по Белгородской области Глава Белгородской области Гладков: российские ПВО сбили украинские ракеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинские ракеты в районе Новооскольского округа Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, остатки боеприпасов упали на железную дорогу, из-за чего оказались повреждены линии электропередач, а движение поездов приостановлено.

Повреждены линии электропередач. Движение поездов временно приостановлено. Ждём аварийные бригады. Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию и движение будет восстановлено, — написал Гладков.

В результате инцидента, по словам главы региона, пострадавших нет.

13 октября ВСУ начали обстрел Белгорода, все снаряды были отражены системами ПВО, однако осколок ракеты угодил в верхнюю часть многоэтажки. Момент попадания засняли на видео. В результате инцидента никто не пострадал, однако был нанесен урон инфраструктуре города, в том числе оказались повреждены несколько автомобилей, припаркованных вблизи места ЧП.

Гладков также сообщил, что часть снаряда ВСУ, выпущенного по региональному центру, упала на спортивную площадку лицея № 32.