Российские пограничники посадили украинский дрон в Курской области

Фото: dpsu.gov.ua

Российские пограничники 12 апреля смогли посадить дрон, принадлежащий Вооруженным силам Украины, на территории Курской области, пишет Telegram-канал SHOT. По имеющимся данным, аппарат был успешно нейтрализован. Канал подчеркивает, что в результате появления дрона в российском регионе никто не пострадал. В Минобороны данные не комментировали.

Дрон ВСУ с гранатой от РПГ-7 посадили российские пограничники в Курской области. По нашей информации, квадрокоптер заметили накануне около семи вечера в Глушковском районе, — передает Telegram-канал.

Отмечается, что место, где был обнаружен дрон, находится примерно в полутора километрах от границы с Украиной.

10 апреля СМИ писали, что украинский беспилотник пытался атаковать электроподстанцию в Курской области, но цели не достиг. При падении аппарата на землю никто не пострадал. В Минобороны эту информацию не подтверждали.

По информации журналистов, БПЛА со взрывным устройством был найден в Суджанском районе, примерно в двух километрах от границы с Украиной. До цели он не долетел, причина его падения не называется.