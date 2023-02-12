Российские подразделения с помощью БПЛА зачистили позиции ВСУ в ДНР РИА Новости: российские силы с помощью беспилотника зачистили позиции ВСУ в ДНР

Фото: Ronen Tivony/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бойцы 1-й Славянской бригады использовали беспилотник для зачистки покинутых украинскими военными позиций на Донецком направлении, сообщает РИА Новости. Агентство показало кадры соответствующей работы оператора БПЛА.

На видео оператор осматривает оставленные противником позиции, а при обнаружении окопов и блиндажей сбрасывает снаряды, чтобы выявить или уничтожить оставшихся бойцов ВСУ.

Минобороны РФ 11 февраля сообщило, что за прошедшие сутки в ходе успешных наступательных действий Южной группировки войск удалось уничтожить более 140 украинских военнослужащих. Также близ населенных пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское в ДНР были поражены три склада боеприпасов ВСУ.

Ранее стало известно,что российские силы ликвидировали подразделение ВСУ под Авдеевкой. Украинской армии было направлено подкрепление в виде группы пехотинцев, однако ее засекли артиллеристы ВС РФ. Последние в свою очередь провели по ним обстрел с применением пушек калибра 152 мм «Гиацинт».