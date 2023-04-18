Российские подразделения нанесли групповой удар по ВСУ у Северска РИА Новости: ВС России нанесли групповой удар по ВСУ в окрестностях Северска

Фото: МО РФ

Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Иван Бигма заявил, что ВС России нанесли групповой удар по украинским силам в районе Северска в ДНР. Под ударом реактивных систем залпового огня оказалась 54-й механизированной бригады ВСУ, отметил офицер в беседе с РИА Новости.

В районе населенного пункта Северск артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» 2-го армейского корпуса Южного военного округа был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ, — подчеркнул Бигма.

Он добавил, что авиация Южного военного округа около населенного пункта Белогоровка подвергла бомбардировке пункты временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. По словам начальника пресс-центра, противник потерял личный состав и технику.

Такие же последствия имел для ВСУ удар российской крупнокалиберной артиллерии. Под обстрел попали опорные пункты и пункты временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск. Артиллерия отработала около населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка и Карловка, уточнил офицер.

Ранее сообщалось, что 17 апреля село Муром в Белгородской области дважды подверглось обстрелу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, снаряды попали в склад зернохранилища, пострадавших нет. Утром под обстрел ВСУ также попал поселок Красное Шебекинского района. Сведений о пострадавших не поступало, в результате атаки загорелось сенохранилище.