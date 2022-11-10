Российские парламентарии попали под обстрел в ЛНР Сенатор Турчак и депутаты Госдумы Сидякин, Туров и Бичаев попали под обстрел в ЛНР

Фото: Министерство обороны Украины

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель исполкома партии и замсекретаря Александр Сидякин, а также депутаты Госдумы Артем Туров и Артем Бичаев попали под обстрел в ЛНР, сообщили РИА Новости в партии. Как уточнили в пресс-службе, политики ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным.

Коллеги выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. <...> Все в порядке, никто не пострадал, — заявили в пресс-службе.

Ранее Турчак раскритиковал депутата Госдумы Евгения Федорова за негативные высказывания в адрес военного корреспондента Александра Сладкова. Сенатор призвал отправить парламентария на фронт за счет партии и выдать ему необходимую экипировку.

По словам сенатора, сколько раз он «ни заезжал на „передок“ — ни от кого и никогда не слышал, чтобы там хоть раз видели Федорова». Турчак считает, что это говорит об отношении депутата к своему народу. При этом в публичном пространстве Федоров, как выразился политик, «горлопанит без умолку» и оскорбляет тех, кто постоянно на передовой.