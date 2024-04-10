Российские огнеметчики выжгли «Шмелями» опорники ВСУ на Купянском участке МО: огнеметчики ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ вакуумными боеприпасами

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Огнеметчики Западной группировки ВС РФ на Купянском направлении выжгли вакуумными боеприпасами огнеметов «Шмель» укрепленные замаскированные опорные пункты ВСУ, сообщили ТАСС в Минобороны России. Там отметили, что противник стоял на пути продвижения российских подразделений на бронетехнике.

Огнеметчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные укрепленные опорные пункты ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения СВО, — рассказали в ведомстве.

Огненный вал от термобарического боеприпаса затек во все углубления на местности, выжигая радиус на десятки метров, подчеркнули в МО. Задача военных после этого была выполнена — они расчистили путь российской пехоте.

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