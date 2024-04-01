Российский «Ночной охотник» громит ВСУ: новости СВО на утро 1 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолеты Ка-52 и Ми-28 («Аллигатор» и «Ночной охотник») армейской авиации Южного военного округа в интересах группировки войск «Днепр» уничтожили три единицы бронетехники и не менее 35 военнослужащих ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Там отметили, что противник бежал, только заслышав звук винтов.

Главные новости о том, что произошло в зоне конфликта к вечеру 31 марта, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Там уточнили, что по городу выпустили семь снарядов «натовского» калибра.

Фото: МО Украины

Мирная жительница получила осколочные ранения при обстреле Курской области

Жительница поселка Теткино Курской области получила ранения в результате обстрела населенного пункта Вооруженными силами Украины, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, женщине оказывается необходимая медицинская помощь.

При ударе украинских военных также загорелось расположенное в поселке предприятие, добавил глава области. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание, отметил Старовойт.

ВС РФ взяли под контроль еще один поселок у Авдеевки

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что армия России полностью взяла под контроль поселок Водяное, расположенный у Авдеевки. По его данным, боевую задачу выполнила 9-я гвардейская мотострелковая бригада 1-го армейского корпуса. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Фото: t.me/vvgladkov

Пять человек попали в реанимацию после атак ВСУ на Белгород

В клинической областной больнице Белгорода после обстрелов ВСУ находятся 13 пациентов, пять из них получили тяжелые ранения и сейчас в реанимации, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он выразил надежду, что в медучреждения будет попадать меньше пациентов после атак украинских военных.

Он уточнил, что среди пострадавших числятся сотрудники МЧС, а также мирные жители. По его словам, у большинства пациентов больницы наблюдается положительная динамика, а сами доктора подчеркивают, что процессу помогает положительный настрой. В завершение Гладков выразил слова благодарности всему медицинскому персоналу за профессионализм и заботу о людях.

Российские FPV-дроны научат воевать внутри зданий

Российские FPV-дроны адаптируют к боям внутри зданий, заявил гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, в будущем это поможет избежать возникновения «лунных пейзажей» (имеется в виду разрушение городов) в зоне СВО, а также повреждения построек.

Фото: МО РФ

В США назвали контрнаступление ВСУ крупнейшим провалом в современной истории

Контрнаступление ВСУ стало одним из самых крупных военных поражений в современной истории, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети Twitter (X), комментируя высказывание Илона Маска о вероятной потере Украиной всех черноморских территорий. Бизнесмен отметил, что безрассудная поддержка Киева со стороны Вашингтона и привела к нынешнему положению Украины, поэтому доверять людям в Белом доме больше нельзя.

Украине отказали в передаче российских ЗРК

Афины не передадут Киеву ЗРК российского производства без обмена на западные аналоги систем ПВО, заявил в интервью Political глава Министерства национальной обороны Греции Никос Дендиас. По его словам, Украина просила поставок «ТОР-М1», «Оса-АКМ» и «С-300».

Однако российские ЗРК не будут выведены из национальной обороны, в которую они интегрированы, подчеркнул Дендиас. Исключением станет их замена на системы вооружений с аналогичными или превосходящими боевыми возможностями, добавил он.

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