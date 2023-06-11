Российские морпехи разгромили колонну западной техники при наступлении ВСУ «РВ»: морпехи разгромили колонну техники Запада при наступлении ВСУ на Запорожском фронте

Фото: Министерство обороны РФ

Рота морских пехотинцев из Калининграда сорвала наступление колонны западной военной техники при атаке Вооруженных сил Украины в районе Запорожья, сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны». Наступление ВСУ началось в сторону Левадного, расположенного на фланге Времевского выступа.

В ходе атаки одна из украинских колонн столкнулась с бойцами 336-й бригады морской пехоты Балтийского флота. Морские пехотинцы России применили противотанковые управляемые ракеты для уничтожения части вражеской техники. Затем поддержку предоставила армейская авиация, которая уничтожила оставшуюся технику колонны.

Ранее российские войска успешно отбили две атаки штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины в районе между Соледаром и Артемовском. Авиационные силы группировки нанесли удары по укрепленным позициям противника возле населенных пунктов Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское.

Кроме того, артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» успешно нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу недалеко от Ольшаны в Харьковской области. Также была пресечена попытка перемещения украинских военных резервов в районе Молчаново на Купянском направлении.