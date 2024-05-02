Российские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ в Херсонской области Минобороны РФ: морпехи уничтожили до 10 диверсантов ВСУ в Херсонской области

Фото: МО РФ

Бойцы морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» уничтожили до 10 военнослужащих диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны России. Противника ликвидировали минометным огнем в ходе зачистки одного из островов в дельте реки Днепр.

По данным военного ведомства, остров полностью взят под контроль российскими подразделениями. На его территории военнослужащие оборудовали замаскированные огневые точки и наблюдательные посты.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские снайперы не дали украинским войскам провести ротацию на Авдеевском направлении. Снайперская пара соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожила пятерых бойцов противника в районе города Часов Яр. В ведомстве отметили, что снайперские пары забайкальских десантников из группы «Юг» каждый день ликвидируют живую силу врага.

При этом западные СМИ предупреждают о катастрофе в случае потери Украиной Часова Яра. Так, корреспондент французского телеканала LCI заявила, что если российской армии удастся взять под контроль этот город, то они займут возвышенность, откуда смогут наносить артиллерийские удары по железнодорожному узлу в Константиновке — одному из ключевых элементов логистики ВСУ.