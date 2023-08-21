Российские мобилизованные сожгли американские Bradley при помощи РПГ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские мобилизованные, проходящие службу в составе 71-го гвардейского мотострелкового полка, сожгли при помощи ручных противотанковых гранатометов американские БМП Bradley на Запорожском направлении. Как рассказали бойцы в интервью РИА Новости, операцию удалось осуществить в начале контрнаступления украинских сил.

Бронегруппы шли под прикрытием танков, артиллерии. Они пытались совершить молниеносный бросок, то есть закинуть пехоту на Bradley, — рассказал командир роты с позывным Админ.

Он добавил, что его подразделение держало оборону на участке между селами Работино и Вербовое. По его словам, американские машины могли доехать до российских окопов, из-за чего пехоте пришлось их уничтожать.

Админ отметил, что ликвидацией западной техники занимаются не только такие подразделения, как его. По словам военнослужащего, расчеты противотанковых управляемых ракетных комплексов (ПТУР) уничтожали 90% техники.

Руководитель подразделения рассказал, что ВСУ сменили тактику после того, как российские силы отбили несколько волн атак. По его словам, основные бои велись на расстоянии 700–800 метров, использовались крупнокалиберные пулеметы, однако бывал и близкий бой с использованием автоматов.

Боец с позывным Муха рассказал, что их роту, состоящую из мобилизованных, после обучения на полигоне отправили на позиции.

Нас призвали, на полигоне обучили, мы на позиции зашли и достойно держимся. Встретили врага, — ответил боец на вопрос, были ли его сослуживцы до СВО профессиональными военными.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения 85-й бригадой Южной группировки войск РФ танка, БМП и девяти солдат ВСУ в зоне проведения военной операции у Белогоровки. На кадрах было видно, как российские военные дистанционно поражают позиции украинских солдат.