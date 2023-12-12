Российские минометчики уничтожили разведгруппу ВСУ на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

Расчеты 120-миллиметровых минометов 2С12 «Сани» группировки войск «Запад» уничтожили украинскую разведывательную группу на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России. В ведомстве отметили, что противника заметили вблизи от позиции российских военнослужащих.

Благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА, своевременной и точной работе расчетов минометов «Сани» разведывательная группа ВСУ была полностью уничтожена, — заявили представители пресс-службы.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России улучшили стратегическое положение на Купянском направлении. По данным ведомства, за последнюю неделю войскам удалось отразить 19 атак украинской армии, а также нанести поражение 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 41-й, 43-й и 60-й механизированным бригадам ВСУ. Для нанесения ударов применялись тяжелые огнеметные системы, а также артиллерийские установки.

Военный корреспондент Александр Сладков до этого заявил, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции изменилась из-за прихода зимы. По его словам, армия России и Вооруженные силы Украины больше не используют большие разведывательные беспилотники из-за холодных погодных условий. Артиллерия же продолжает работать.