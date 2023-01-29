Российские артиллеристы уничтожили группу солдат ВСУ, укрывшихся в блиндаже на Авдеевском направлении в ДНР. Удар был нанесен расчетами 120-миллиметровых минометов 2Б11 и 152-миллиметровых орудий «Гиацинт», сообщает РИА Новости.
Агентство отмечает, что украинских пехотинцев обнаружил оператор разведывательного беспилотника ВС РФ. Он передал координаты блиндажа, в котором укрылся противник, артиллеристам. После этого по укреплению был нанесен уничтожающий удар.
Военнослужащие батареи 120-миллиметровых минометов 2Б11 ранее уничтожили командный пункт ВСУ на Запорожском направлении, рассказал командир взвода с позывным Идель.
Ранее российские артиллеристы в ходе наступления на Запорожском направлении при помощи самоходных установок «Гиацинт» ликвидировали скопления украинских бойцов. В результате операции противник также лишился техники: пикапов в сопровождении БМП.
Российский боец с позывным Рагнар отметил, что в последние дни активность артиллерии с украинской стороны значительно снизилась.