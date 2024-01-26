Российские минометчики уничтожили блиндажи ВСУ под Купянском

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Расчет миномета «Нона-М1» 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск «Запад» уничтожил замаскированные блиндажи, расчет автоматического станкового гранатомета и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщили ТАСС в Министерстве обороны РФ. Цели были обнаружены разведкой с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Расчет автоматического станкового гранатомета противника работал по позициям нашей пехоты. Нам дали цели. И мы отработали по блиндажам, по расчету АГС боевиков ВСУ и уничтожили их, — рассказал командир миномета с позывным Шкипер.

В оборонном ведомстве отметили, что миномет 2Б23 «Нона-М1» предназначается для ликвидации живой силы противника и поражения техники.

Ранее сообщалось, что подразделения десанта из Костромы уничтожили украинскую БМП из противотанкового комплекса «Корнет» в районе Артемовска с рекордной дистанции в 7800 метров. Поразить цель с такого расстояния удалось при помощи новейших прицелов. Вторую украинскую боевую машину пехоты уничтожили расчеты артиллерии ВДВ.

Кроме того, минометчики группировки войск «Запад» поразили группу украинских военных, разгружающих боеприпасы на своих позициях. По словам старшего офицера батареи с позывным Береза, участок обработали с двух минометов и максимально быстро, противник бежал, роняя ящики.