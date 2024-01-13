Российские минометчики сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Минометчики мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии Западной группировки ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении, сообщила ТАСС пресс-служба Минобороны РФ. По словам собеседников агентства, вся операция заняла не больше 15 минут благодаря профессионализму российских военнослужащих.

Расчеты 120-мм минометов 2Б11 мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении в ходе проведения специальной военной операции, — отметили в пресс-службе.

Ранее ВСУ атаковали склад в городе Токмаке в Запорожской области, где хранилось более 120 тонн муки. Оперативная группа Следственного комитета РФ при осмотре места обстрела зафиксировала серьезные повреждения техники, зданий и другого имущества. Также пострадал водитель предприятия.

До этого ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами «натовского» калибра. По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили по населенному пункту четыре таких снаряда.

Между тем премьер-министр Великобритании Риши Сунак в преддверии своего визита в Киев пообещал передать ВСУ крупнейшую в истории партию беспилотников. По его словам, большая часть дронов будет британского производства, но Лондон задействует и иностранных партнеров.