Российские гранатометчики взорвали бронеавтомобиль с командирами ВСУ

Фото: МО РФ

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» из РПГ-7 уничтожили бронеавтомобиль с командным составом подразделения ВСУ на Купянском направлении, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобороны России. В ведомстве уточнили, что операторы БПЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорных пунктов, позиций, вооружения и боевой техники ВСУ.

Военнослужащими 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 был уничтожен бронеавтомобиль, в котором передвигался командный состав одного из подразделений пехоты ВСУ, — заявил представитель ведомства.

До этого подразделения группировки войск «Восток» пресекли 11 попыток Вооруженных сил Украины провести ротацию вблизи Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского и Приютного на Южно-Донецком направлении. Кроме того, была отражена атака штурмовой группы ВСУ, а в районе Новомихайловки нанесено огневое поражение противнику.

Тем временем в Киеве, Львове, Днепропетровске, Харькове, Одессе и других городах 29 декабря прогремели взрывы. Как заявила депутат Верховной рады Кира Рудык, российский ракетный удар по стратегическим объектам в Киеве был похож на конец света. Она отметила, что не знает, смогли бы расчеты киевской ПВО перехватить какие-либо снаряды ВС РФ.