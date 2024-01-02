Российские «Грады» поразили замаскированные позиции ВСУ МО: «Грады» ВДВ уничтожили замаскированные позиции ВСУ в районе Вербового

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» ВДВ РФ уничтожили замаскированные позиции Вооруженных сил Украины в районе Вербового на Запорожском направлении, сообщили в российском Министерстве обороны. Там отметили, что точно нанести удар артиллеристам помогли беспилотные аппараты, которые оперативно передают им собранные данные.

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» ВДВ уничтожили замаскированные позиции ВСУ с личным составом противника на Запорожском направлении в районе Вербового. <...> По прибытии на огневые позиции десантники действуют быстро и четко. По команде открывают огонь. Выпускают 122-мм осколочно-фугасные снаряды. Накрывают мощным огнем огромную площадь. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают замаскированные позиции ВСУ с живой силой противника, — рассказали в Минобороны.

Там уточнили, что в ходе нанесения огневого поражения было уничтожено более взвода противника.

Ранее сообщалось, что российские расчеты реактивных систем залпового огня «Град» уничтожили позиции Вооруженных сил Украины на Соледарском направлении. Артиллеристы действовали при поддержке операторов беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск.

Кроме того, военнослужащие мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при поддержке огня артиллерии отражали контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. В операции были задействованы беспилотные летательные аппараты, которые собирали данные о перемещении вооруженных групп противника.