Российские FPV-дроны уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

Расчеты FPV-дронов Западной группировки ВС РФ на Купянском направлении уничтожили позиции Вооруженных сил Украины, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. Там отметили, что также ликвидирован склад боеприпасов и пункт временной дислокации противника, который находился в заброшенном доме, окруженном протоптанными тропинками.

На купянском направлении разведка группировки войск «Запад» получили данные о наращивании сил противника. Расчеты боевых беспилотников вместе с разведчиками из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевой задачи. <...> Прибыв на место, расчет дронов-камикадзе точечным ударом уничтожил минометный расчет боевиков ВСУ, — рассказали собеседники агентства.

Ранее было опубликовано видео первого пуска российского дрона-камикадзе ВТ-40 с корабля и последовавшего удара по надводной мишени. Применение БПЛА было показано с камеры FPV-беспилотника. В Минобороны не комментировали эту информацию.

До этого военкор Александр Сладков опубликовал видеокадры поражения российскими десантниками украинской реактивной системы залпового огня «Град» в Запорожской области. Бойцы ВДВ применили для уничтожения РСЗО беспилотник «Ланцет» с тепловизором.