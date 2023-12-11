ВС РФ «стерли» позиции ВСУ под Купянском: новости СВО на утро 11 декабря Российские FPV-дроны уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Расчеты FPV-дронов Западной группировки ВС РФ на Купянском направлении уничтожили позиции Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что также ликвидирован склад боеприпасов и пункт временной дислокации противника, который находился в заброшенном доме, окруженном протоптанными тропинками.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 10 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Российские минометчики работают в зоне спецоперации, пленные украинцы

Минометчики группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что огонь велся во взаимодействии с передовыми артиллерийскими наводчиками и операторами беспилотных летательных аппаратов.

Ивановское гвардейское соединение ВДВ России осуществило успешный штурм украинских позиций к северо-западу от Артемовска при поддержке бронетехники, сообщил представитель Минобороны РФ. Десантники уничтожили оборону украинских военнослужащих и взяли в плен более 20 человек.

Операция проводилась с использованием боевых машин десанта БМД-2К-АУ и поддержкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Указанная техника помогала координировать действия штурмовиков и обеспечивала десант подачей боеприпасов на позиции противника.

Киев закупил британские военные корабли, помощь Норвегии

Великобритания поставит два корабля-тральщика типа Sandown на Украину с целью улучшения безопасности в Черном море, сообщили в британском Министерстве обороны. Эти суда будут приобретены у Великобритании с помощью экспортно-кредитного агентства. Планируется создание новой морской коалиции совместно с Норвегией для оказания военно-морской помощи Киеву.

Фото: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/Global Look Press Противоминный корабль «Рэмзи» класса Sandown

Трибунал над украинским руководством в России

Вопрос о формате трибунала над политическим руководством Украины прорабатывается, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, когда Россия приблизится к успешному завершению спецоперации, будет принято решение о том, каким будет суд, на котором вынесут вердикт украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, главе офиса президента Андрею Ермаку и экс-министру обороны страны Алексею Резникову.

Американцы против помощи Киеву

Около 48% американских избирателей считают, что США тратят слишком много на военную и финансовую помощь Украине. Согласно опросу, проведенному социологами Мичиганского университета, лишь 27% заявили, что Вашингтон тратит «правильную сумму», и только 11% считают ее недостаточной.

Аналогичная ситуация наблюдается и в вопросе финансовой помощи Израилю. Около 40% опрошенных считают расходы США на эти цели чрезмерными, 30% называют их достаточными. Аналитики предположили, что недовольство граждан страны связано с обеспокоенностью состоянием американской экономики.

В США призвали подтолкнуть Зеленского к мирным переговорам

США уже оказали значительную финансовую поддержку Украине, написал член палаты представителей Мэтт Гетц. Он добавил, что настало время подтолкнуть президента Владимира Зеленского к активным усилиям в направлении мирных переговоров.

В начале октября сенатор стал инициатором отставки спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Он известен своими высказываниями о необходимости прекращения финансирования Киева. По этому вопросу прошение об отставке Маккарти поддержали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это стало первым в истории США случаем отстранения спикера нижней палаты.

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