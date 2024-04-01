Российские FPV-дроны научат воевать внутри зданий ЦКБР: FPV-дроны подготовят к городским боям для избежания сноса домов

Фото: МО РФ

Российские FPV-дроны адаптируют к боям внутри зданий, заявил РИА Новости гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, в будущем это поможет избежать возникновения «лунных пейзажей» (имеется в виду разрушение городов) в зоне СВО, а также повреждения построек.

Мы работаем над адаптацией наших беспилотников под штурмовые действия в условиях городской среды. Сегодня ЦКБР разрабатывает линейку дронов для боев внутри зданий. Это должен быть маневренный легкий аппарат, который при необходимости должен смочь залететь буквально в дырку в доме и не потерять связь с пилотом, — добавил собеседник агентства.

Ранее российские специалисты разработали серию комплексов оптического донаведения дронов-камикадзе для перевода аппаратов в режим «воздушной самонаводящейся торпеды», изделия начали применять в тестовом режиме в зоне спецоперации. Кузякин уточнил, что с помощью этой разработки дрон может самостоятельно заходить на цель и уничтожать ее.

До этого военный эксперт, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что наиболее востребованными беспилотными летательными аппаратами в зоне специальной военной операции (СВО) на территории Украины сегодня являются именно FPV-дроны. Поставки этих БПЛА будут стремиться наращивать обе стороны, добавил он.