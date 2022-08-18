Российские дизайнеры показали одежду из отходов на Тавриде

Фото: Российский экологический оператор

На арт-кластере «Таврида» молодые российские дизайнеры представили модную апсайклинг-коллекцию в рамках шоу-показа «Тавриды.Арт», передает «360». Специальный проект «Небография» был подготовлен молодыми российскими дизайнерами в партнерстве с ППК «Российский экологический оператор». Модельеры показали платье из офисных рубашек и спальных мешков, концептуальные образы с крыльями из старых спортивных ветровок, платье из флаговой ткани, также в коллекцию вошла кофта из воздушного змея и махрового полотенца.

Апсайклинг — один из способов утилизации отходов, когда старые вещи обретают новую жизнь. «Небография» стал одним из проектов по популяризации переработки отходов, который поддержал РЭО. Молодые дизайнеры со всей страны собрались, чтобы заявить о себе. Известно, что молодежь сейчас внимательно следит за трендами и повесткой, в том числе экологической. Такие проекты больше мотивируют людей к осознанному потреблению, как минимум потому что это модно, — отметил глава пиар-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

Кураторами коллекции выступили художник и дизайнер Паника Деревья и ведущий дизайнер по направлению арт-проекты и fashion-show «Дом моды Виктории Андреяновой» Ольга Иванова. В проекте участвовали дизайнеры Дарья Ткачук, Янина Марковская, Ольга Зевайкина, Дарья Быкова, Дарья Астахова, Анастасия Зернова, Софья Дариенко, Екатерина Васильева, Дарья Еремеева.

С 15 по 19 августа в крымской бухте Капсель проходит фестиваль «Таврида.Арт», который станет одним из ключевых событий Года культурного наследия России. Он объединит на своей площадке более 300 ярких событий и четыре тысячи участников со всей страны. Главные шоу и ключевые события фестиваля можно будет увидеть в режиме онлайн в социальных сетях арт-кластера «Таврида».

В программу «Тавриды.Арт» также войдут фестиваль уличных театров, фестиваль моды, где будут представлены коллекции 20 молодых российских дизайнеров, и фестиваль современного искусства, в рамках которого откроется первая в России выставка работ молодых художников Луганской и Донецкой народных республик.

18 августа состоится арт-шествие, посвященное славянским традициям, шоу дронов и финал конкурса «Короли лезгинки» с участием жителей Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и Северной Осетии.