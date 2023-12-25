Российские десантники захватили в плен бойцов ВСУ у Вербового МО: бойцы ВДВ взяли в плен четырех военнослужащих ВСУ при штурме у Вербового

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские бойцы ВДВ во время боя за опорный пункт у села Вербовое на Запорожском направлении захватили в плен четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что украинцы были «обескуражены» действиями россиян.

В ходе одного из боев штурмовые группы ставропольских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали блиндаж, в котором укрывались украинские боевики, ручными осколочными гранатами. <...> Всего было взято в плен четверо боевиков, — рассказали в оборонном ведомстве.

Там также добавили, что пленные были отправлены в сторону российских позиций под контролем расчетов БПЛА гвардейцев десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ. При этом один из квадрокоптеров указывал украинцам направление движения, а второй, оснащенный гранатой ВОГ-25, зависал над пленными и не позволял им совершить побег.

Ранее Telegram-канал VOG-25 Russian опубликовал видео, как дроны Вооруженных сил России конвоируют пленных бойцов украинской армии в зоне специальной военной операции. На кадрах ролика видно, как четверых солдат ВСУ ведут с воздуха два беспилотника: один из дронов наблюдает за передвижениями пленных, а второй, вооруженный осколочно-гранатометными выстрелами, готов среагировать на попытки побега.

В свою очередь, генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял, что российские военные эффективно применяют в зоне спецоперации FPV-дроны и тем самым парализуют работу ВСУ. По мнению военного, ВС РФ обогнали украинскую армию и работают значительно мощнее.