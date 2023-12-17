Российские десантники заняли сеть опорных пунктов ВСУ МО: десантники овладели сетью из девяти опорных пунктов ВСУ под Артемовском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшую неделю военнослужащие Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск РФ захватили сеть окопов и траншей Вооруженных сил Украины (ВСУ) с девятью опорными пунктами к северу от Артемовска, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там отметили. что сеть была капитально перекрыта защитными конструкциями, на подавление сопротивления украинских военных уходило от 40 минут до двух суток.

За минувшую неделю подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ овладели сетью опорных пунктов украинских формирований к северу от Артемовска, — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, весь личный состав тульских десантников, принимавших участие в штурмах, за успешное выполнение боевых задач представлен к государственным наградам. При этом отмечается, что потери среди россиян оказались минимальны, несмотря на численное превосходство бойцов ВСУ. Свою роль здесь сыграло применение дронов-камикадзе и проведение артиллерийской подготовки.

Ранее украинские СМИ рассказали, что Вооруженные силы России достигли определенных успехов на Артемовском направлении. По их информации, ВС РФ заняли немалую часть окопов, однако украинские подразделения продолжают держать оборону. Кроме того, сообщалось, что российские военные взяли под свой контроль авдеевскую промзону. Минобороны РФ информацию не комментировало.