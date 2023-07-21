Российские десантники захватили опорный пункт ВСУ у Кременной «РВ»: штурмовые отряды ВДВ захватили опорный пункт ВСУ у Кременной

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что штурмовые отряды ВДВ захватили опорный пункт украинской армии, расположенный в лесу у Кременной. По данным канала, захват и зачистка укреплений ВСУ были проведены после артподготовки.

По сведениям военкоров, украинские военный вынуждены были бежать со своих позиций, оставив не только оружие и боеприпасы, но также убитых и раненых сослуживцев.

Ранее Telegram-канал «Народная милиция ДНР» опубликовал кадры поражения опорного пункта ВСУ на Авдеевском направлении танкистами 1-й Славянской бригады. По данным канала, в районе нанесения ударов было зафиксировано скопление сил противника. Огнем танка с закрытой позиции цели были поражены. Украинские военные отступили с потерями.

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения Западного военного округа (ЗВО) нанесли удары по позициям ВСУ на Купянском направлении. При этом была применена реактивная система залпового огня «Торнадо-Г». Помимо ударов по подразделениям противника, расчеты РСЗО также поразили объекты инфраструктуры украинской армии.