Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ у Артемовска

Фото: Минобороны РФ

Подразделения Ивановских десантников штурмом овладели укрепленным опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска в ДНР, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах противника. Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегруппы.

На Донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели укрепленным опорным пунктом к северо-западу от Артемовска, — рассказали в ведомстве.

Также за прошедшую неделю военнослужащие Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск РФ захватили сеть окопов и траншей Вооруженных сил Украины (ВСУ) с девятью опорными пунктами к северу от Артемовска. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что сеть была капитально перекрыта защитными конструкциями, на подавление сопротивления украинских военных уходило от 40 минут до двух суток.

Военный эксперт Виктор Литовкин ранее заявил, что бои в районе Теребрено доказывают смену тактики ВСУ, которую им навязали американские военные. По его мнению, украинская армия не намерена занимать только оборонительную позицию и подобные наступления будут повторяться и в будущем. Солдаты ВСУ и раньше пытались вторгаться на территорию России, однако каждый раз миссии оказывались провальными, резюмировал аналитик.